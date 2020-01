Coriano, pubblicato il bando per i voucher per gli asili nido

Attualità

| 12:02 - 29 Gennaio 2020

E’ stato approvato e pubblicato sul sito del Comune di Coriano il bando per l’accesso ai voucher per ridurre le rette dei bimbi che frequentano gli asili nido.



Possono fare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di Coriano nati dal 01/01/2018 al 31/07/2020 in possesso di un'attestazione ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare non superiore ad € 30.000,00 ed una giacenza media dei valori mobiliari nonché saldo degli stessi al 31/12/2019 non superiore ad euro 25.000,00.



Le domande devono pervenire entro il termine perentorio del 31/07/2020 con le seguenti modalità:



consegna a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Coriano, (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il Giovedì anche dalle ore ore 15.00 alle ore 17,00)



con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio Scuola, cultura sport e tempo libero del Comune di Coriano, P.zza Mazzini n. 15, 47853 Coriano



invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.coriano@legalmail.it



Come ogni anno, al fine di garantire un precoce accesso al sistema educativo, ma anche al fine di conciliare i tempi di cura e lavoro delle famiglie, la scelta dell’Amministrazione è stata quella di proseguire nell’erogazione di contributi che consentano alle famiglie che ne fanno richiesta di poter abbattere i costi della retta del nido e, contestualmente di scegliere la struttura, pubblica o privata, maggiormente rispondente alle esigenze di orario e logistiche delle famiglie.



La scelta fino ad oggi si è rivelata vincente, in quanto tutte le domande pervenute e rispondenti ai requisiti previsti nel bando, sono state accolte, consentendo, in alcuni casi particolarmente complessi, anche l’azzeramento del costo della retta.



Beatrice Boschetti (assessore ai Servizi Socioeducativi): “Come più volte rilevato il nostro territorio, proprio per la sua conformazione, non ci permette di pensare ad una unica struttura che sia in grado di fare fronte alle molteplici esigenze di lavoro od organizzativi delle famiglie. Il sistema dei voucher permette alle famiglie di scegliere liberamente e senza condizionamenti territoriali la struttura migliore per l’educazione e l’accudimento dei propri bimbi.”



Domenica Spinelli (sindaco): “Il buon utilizzo delle risorse è la base della buona amministrazione, in questo modo tutto quello che possiamo mettere a disposizione di questo importante capitolo va a vantaggio diretto delle famiglie.”