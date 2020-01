Beach tennis, nel girone A in testa Zammarchi-Torroni e nel B Bertozzi-Zoli

Sport

Rimini

| 11:59 - 29 Gennaio 2020

Luca Broccoli e Massimiliano Gessaroli.

Si è disputata martedì l’ottava giornata del campionato maschile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Nel girone A, grazie anche ai vittoriosi recuperi, si insediano al vertice Zammarchi-Torroni, che si devono guardare ora le spalle dal temibile duo Broccoli-Gessaroli, in forte ripresa. Da segnalare il sorpasso in coda da parte di Marone-Agostinelli. Nel girone B, Bertozzi-Zoli sempre più leader. Distanziati a quattro lunghezze di distanza da Lorenzi-Amadori e Zannoni-Cimatti.

Ma vediamo nel dettaglio i risultati della serata.

Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Zammarchi-Torroni su Cressi-Venturi, Marone-Agostinelli su Filippi-Pari e Broccoli-Gessaroli su Rinaldi-Alvisi, mentre di misura per 2-1 è il successo Brugnettini-Bubani su Bernardi-Paci (sostituito da Campedelli). A riposo Cimatti-Lombini e Antonelli-Galli.

Classifica: Zammarchi-Torroni 20; Broccoli-Gessaroli 19; Cimatti-Lombini 16; Cressi-Venturi 13; Brugnettini-Bubani 11; Antonelli-Galli 10; Bernardi-Paci 9; Rinaldi-Alvisi, Marone-Agostinelli 5; Filippi-Pari 3.



Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Amadori-Lorenzi su Filippini-Lazzarini, Cimatti-Zannoni su Balacchi-Gambuti (recupero) e Bertozzi-Zoli su Balacchi-Gambuti, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Bertozzi-Zoli su Urbini-Drudi e Bugli-Ferri su Cimatti-Zannoni. In posticipo giocheranno Angeli-Greco, Fabbri-Ceci e Amati-Donini.

Classifica: Bertozzi-Zoli 21; Amadori-Lorenzi, Cimatti-Zannoni 17; Urbini-Drudi 13; Ferri-Bugli 11; Angeli-Greco 8; Fabbri-Ceci 7; Filippini-Lazzarini, Balacchi-Gambuti 6; Amati-Donini 2.

Martedì prossimo è in programma la nona ed ultima giornata della fase a gironi. Sabato 8 febbraio è in programma il master finale.