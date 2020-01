Turismo, ecco le fiere di Norimberga e Friburgo: Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina ci sarà

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:35 - 29 Gennaio 2020

Anche gli operatori di Bellaria Igea Marina saranno presenti alle fiere di Norimberga e Friburgo.

Il mercato estero tedesco attende gli operatori turistici italiani alla presentazione delle fiere di Norimberga (26 febbraio – 1 marzo) e Friburgo (6- 8 marzo). Due appuntamenti importanti per affacciarsi al crescente turismo tedesco e pro- commercializzare il nostro territorio.

Fondazione Verdeblu parteciperà, in collaborazione con Visit Romagna, agli eventi fieristici di Norimberga e Friburgo, rientranti nel progetto di azione promo-commerciale regionale sul mercato estero tedesco per l’anno 2020. L’intento sarà quello di presentare le varie realtà turistiche di Bellaria Igea Marina e della Romagna, rafforzando e divulgando la nostra immagine di località turistica.

Alla fiera di Norimberga, prevista dal 26 febbraio al 1 marzo, sarà possibile per tutti gli espositori entrare in contatto diretto con un pubblico interessato; rivolgersi a nuovi clienti facendo conoscere la propria azienda.

A tal scopo, su richiesta di molti operatori turistici, Fondazione Verdeblu quest’anno organizza con il supporto tecnico di ITALCAM (Camera di Commercio italo- tedesca) un Workshop, all’interno dell’evento fieristico, finalizzato alla realizzazione di contatti con Buyer tedeschi e giornalisti con conseguente scambio di informazioni utili e contatti.

Già si sono raccolte diverse adesioni da parte di operatori di Visit Romagna; pertanto auspichiamo altrettante importanti adesioni da parte degli operatori di Bellaria Igea Marina.

Gli spazi espositivi a disposizione saranno di circa 200mq totali tra la fiera di Norimberga e Friburgo, con l’ormai collaudato chiringuito dove verrà effettuata la vendita di gelato, pizza, piadine e servizio bar. È prevista anche l’animazione con i ragazzi di “Rimini Dance Company” che intratterranno il pubblico con il folclore e le danze tradizionali romagnole. Sarà inoltre allestito uno spazio per degustazioni e promozioni degli artigiani della Romagna.

"La Regione sta investendo tanto sul mercato tedesco - dichiara il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi. - Dando l’occasione ai nostri operatori di aumentare i numeri delle presenze turistiche in questo mercato. Per questo motivo mi piacerebbe una buona partecipazione da parte degli operatori turistici di Bellaria Igea Marina".