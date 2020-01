Montescudo Montecolombo: in comunità invece del carcere ma non rispetta le regole e torna in prigione

Cronaca

29 Gennaio 2020

Non rispetta l'affidamento in prova presso una comunità e viene riportato in carcere. Un 39enne originario di Torino, con precedenti, è stato portato ai Casetti di Rimini dai Carabinieri di Montescudo-Montecolombo. L'uomo era stato affidato in prova presso la comunità “Casa Madre del Perdono” di via Chitarrara come misura alternativa alla detenzione per precedenti di furto e rapina. I militari hanno scoperto che non rispettava quanto imposto e quindi martedì mattina il tribunale di sorveglianza di Bologna ha ripristinato la custodia cautelare in carcere. Si trova ora ai Casetti dove deve scontare una pena residua di 5 anni.