Cronaca

Rimini

| 09:46 - 29 Gennaio 2020

Il luogo dell'incidente - foto di un lettore di altarimini.

Incidente stradale sulla via Emilia verso le 6.30 di mercoledì mattina. Per cause ancora al vaglio tre auto si sono scontrate all'altezza del civico 226. Una lunga coda tra Santarcangelo e lo svincolo per Viserba in direzione Rimini si è formata dal mattino presto. La circolazione è tornata alla normalità dopo le 9. Sul posto per i rilievi personale della Polstrada di Rimini.









Seguiranno aggiornamenti