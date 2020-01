Auto in fiamme in A14, ripresa normalmente la circolazione tra i caselli di Rimini

Cronaca

Rimini

| 08:22 - 29 Gennaio 2020

Traffico scorrevole sulla A14.

Un'auto alimentata a Gpl ha preso fuoco verso le 6.30 in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud. Il mezzo stava procedendo in direzione Ancona quando, all'altezza del km 122, è stato costretto a fermarsi. L'allarme è scattato immediatamente e sono giunti sul posto presonale di Autostrade, Polstrada e tutti i mezzi di soccorso. La circolazione è rimasta bloccata per circa un'ora, le auto hanno potuto transitare solo in corsia di sorpasso. Poco prima delle 8 il traffico è stato sbloccato ed è possibile transitare in tutte le corsie disponibili.