07:17 - 29 Gennaio 2020

Il tratto di autostrada interessato dal rallentamento.

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Rimini Sud, in direzione di Ancona, si è formata una coda di 2 km per un'autovettura alimentata a GPL, in fiamme all'altezza del km 122. La circolazione è stata bloccata ora si transita sulla corsia di sorpasso.

Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.





Aggiornamento



La circolazione è stata sbloccata ora si transita su tutte le corsie disponibili.