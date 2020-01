Cronaca

Cesenatico

| 07:02 - 29 Gennaio 2020

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Grave incidente stradale poco prima di mezzanotte sulla statale adriatica all'altezza di Cesenatico. Per cause ancora al vaglio una persona, di cui non sono state rese note le generalità, che percorreva la strada a bordo di una bici è stata vittima di un investimento fatale. Non è purtroppo sopravvisuta allo schianto. Un'altra persona è rimasta livemente ferita. Sul posto per rilievi e soccorsi un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri.