Rimini Calcio, in arrivo il difensore Codromaz dalla Triestina. Remedi squalificato di nuovo

Sport

Rimini

| 17:53 - 28 Gennaio 2020

Lorenzo Remedi salterà il match contro il Carpi.

Il centrale difensivo per sostituire Manuel Ferrani potrebbe essere Roberto Codromaz, 24enne della Triestina. Arriverebbe in prestito. Cresciuto nel settore giovanile della Udinese, ha una buona esperienza in serie C avendo giocato per tre stagioni con la Feralpi (23 presenze) e tre alla Triestina (26, 15 e 10 in questa stagione). E' alto 1,88. A Trieste in sostituzione dell'infortunato Alessandro Malomo è in arrivo Diego Conson dalla Carrarese. Quanto a Manuel Ferrani, si è fatto sotto anche l'Avellino oltre a Fano (che propone uno scambio con gli under 1999 Sapone e Diop), Fermana e Picerno.

GIUDICE SPORTIVO Il centrocampista del Rimini Lorenzo Remedi salterà il match contro il Carpi. E' stato, infatti squalificato per un turno per recidività in ammonizione, cioè efra in diffida (lo stop precedente era il secondo di una squalifica di due turni).

VERSO IL CARPI L'arbitro di Riminji-Carpi è Valerio Maranesi di Ciampino (Politi-Pintaudi)

LA CURIOSITA' La rete di Federico Scappi al 94' di Mantova - Vigor Carpaneto che ha fatto sfumare la vittoria della capolista, è costata la panchina al tecnico della squadra virgiliana Lucio Brando. Martedì è stato esonerato, al suo posto il vice Garzon affiancato da Cuffa.