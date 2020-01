Aeroporto Rimini, con l’estate tornano interessanti destinazioni tra cui Londra, Vienna e Budapest

Turismo

Rimini

| 16:36 - 28 Gennaio 2020

Coppia di turisti in aeroporto.

La Federalberghi Riccione, grazie alla collaborazione con AIRiminum 2014 S.p.A. società di gestione dell’aeroporto Internazionale Federico Fellini – propone una nuova iniziativa che aumenta il numero dei servizi offerti ai propri ospiti.



Park & Fly, questo è il nome del progetto, si rivolge a tutti coloro che dovendo prendere l’aereo dall’aeroporto di Rimini, decidono di pernottare la notte precedente presso un hotel aderente all’iniziativa, potendo lasciare gratuitamente l’auto nel parcheggio dell’hotel per il periodo del viaggio.



La promozione prevede che il cliente/passeggero riceva gratuitamente il parcheggio dell’auto e il servizio transfer dall’albergo all’aeroporto e viceversa per il rientro a fronte dell’acquisto di una o più notti in albergo.



Per la prossima stagione estiva, che prevede numerose ed interessanti destinazioni quali Vienna, Londra, Budapest, Varsavia, Cracovia, Kaunas, Lussemburgo, Mosca su base giornaliera, San Pietroburgo, Tirana, Kiev, Odessa e tante altre, la Federalberghi Riccione ha deciso di dare questa ulteriore possibilità a chi sceglie di partire dal nostro aeroporto.



Il progetto si inserisce nella strategia perseguita dal gestore aeroportuale di connettersi sempre più in maniera sinergica con il territorio al fine di sviluppare una proficua collaborazione tra AIRiminum e gli operatori del turismo (in questo caso gli albergatori di Riccione), collaborazione tesa, ad incrementare i voli, i passeggeri e i pernottamenti negli hotel di Riccione, ma che può essere replicata su tutto il territorio della nostra Riviera.