Basket D, gli Angels tornano al PalaSgr e sorridono: battuto il Fano (80-67)

| 16:16 - 28 Gennaio 2020

La squadra degli Angels targati Dulca.



Gli Angels tornano a casa e tornano anche a vincere. Già nella sconfitta a Castelfidardo si era visto un ottimo atteggiamento e approccio alla partita che però non era bastato, ma un altra settimana a regime pieno ha ridato anche benzina ai Dulca che hanno dominato il match contro il Fano (80-67) che ha giocato per 40′ senza mollare un millimetro anche sotto di 20 punti. In alcuni momenti, quando i giallo-blu rifiatavano facendo comunque un buon gioco e delle buone difese gli ospiti, si sono sempre rifatti sotto nel punteggio costringendo di nuovo gli Angels agli straordinari.

Il primo quarto è molto equilibrato, ma nel secondo Buzzone e Delvecchio trascinano con rimbalzi e canestri i Dulca sul 46-38. Al ritorno degli spogliatoi Fano parte con un 0-6 che rimette tutto in gioco e solo grazie all’esperienza di Gamberini e Delvecchio coadiuvati dall’atletismo di Chiari si limitano i danni. Nell’ultimo quarto si iscrive a referto anche Guziur e si ritorna in vantaggio di quasi 20 punti ma Fano con le ultime energie mette 4/5 da tre e riduce lo svantaggio ma il canestro di Tamburini sancisce il +13 Angels.

Una nota per Vandi che con una caviglia dolorante(una storta presa sul finire dell’allenamento del venerdì) gioca 38 minuti segnando 11 punti e per l’esordiente Panzavolta (giocatore delle giovanili) che nel secondo quarto dà due minuti di riposo al sopracitato Vandi segnando anche 4 punti e confezionando anche un assist stupendo per Delvecchio. Con questo successo gli Angels restano in vetta alla classifica.

Il tabellino

Basket Santarcangelo Angels – Basket Fanum 80-67

Santarcangelo: Delvecchio 14, Vandi 11, Gamberini 16, Chiari 14, Guziur 7, Sacchetti 4, Buzzone 9, Mazza ne, Andreani ne, Tamburini 2, Cantoni ne, Panzavolta 4. All. Badioli

Fano: Ricci 2, Coacci ne, Maltempi 5, Ridolfi 10, Tonelli 9, Bargnesi 9, Giangiacomi, Bernardini 10, Staurenghi 9, Molo, Consani 13. All. Rinolfi.

Arbitri: Pazzaglini e Lisotta



Parziali: 21-16, 25-12, 18-20, 16-19.