Beach tennis femminile, in fuga Mazzotti-Teodorani tallonate da un quartetto

Sport

Rimini

| 15:42 - 28 Gennaio 2020

La coppa Raffaella Zangoli - Elisa Cicchetti.

Si è disputata lunedì la sesta giornata del campionato femminile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. E’ iniziata la seconda fase a gironi ove le 12 formazioni sono raggruppate in tre mini-gironi da quattro squadre. Si cumulano i punti conseguiti dopo le cinque partite della prima fase per formare una classifica unica che determinerà la griglia di partenza in vista del master finale in programma giovedì 13 febbraio. In evidenza Mazzotti-Teodorani, leader del girone unico con 16 punti, ma attenzione al quartetto inseguitore formato da Cacchi-Vassura, Zangoli-Cicchetti, Olivi-Macrelli e Toracci-Olei, tutte vittoriose nella serata. Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Vittorie piene per 3-0 di Mazzotti-Teodorani su Bartolucci-Tononi, Zangoli-Cicchetti su Capriotti-Bevitori, Cacchi-Vassura su Bronzetti-Amati e Toracci-Olei su Lualdi-Cervellini, mentre di misura per 2-1 è il successo di Olivi-Macrelli su Coscia-Zannoni. In posticipo giocheranno Gianessi-Marcelletti contro Zanzani-Angelico.

Classifica unica: Mazzotti-Teodorani 16; Zangoli-Cicchetti, Cacchi-Vassura,Toracci-Olei, Olivi-Macrelli 14; Zannoni-Coscia 11; Gianessi-Marcelletti 7; Capriotti-Bevitori, Bronzetti-Amati 4; Zanzani-Angelico, Lualdi-Cervellini 3, Bartolucci-Tononi 1. Lunedì prossimo è in programma la settima giornata.