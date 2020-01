FOTO dal lettore: un teschio sotto il ponte della Statale, ma è una pianta

Attualità

Rimini

| 15:36 - 28 Gennaio 2020

Lo scatto del nostro lettore.

Una pianta che assume l'aspetto di uno teschio, complice la mano dell'artista Eron che, usando verosimilmente una bomboletta spray, l'ha trasformata in un'immagine gotica. Lo scatto, sul ponte della Via Circonvallazione nuova a Rimini, all'altezza dello stabilimento Novomatic, è di un nostro lettore, che scrive: "Una strana pianta. Questa mattina mentre facevo la mia solita corsetta mi sono trovato questa immagine (chi l'ha fatta è un artista) sotto il ponte della statale all altezza della novomatic. Presenza comunque inquietante". L'iniziativa di Eron ha la scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull'emergenza climatica.