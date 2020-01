Riccione, oro per Sara Belussi nei campionati Gold di ginnastica artistica

Sport

Riccione

| 15:12 - 28 Gennaio 2020

Ginnastica Riccione: buona la prima prova dei Campionato Individuale Gold di ginnastica artistica.

Le atlete della sezione artistica della Asd Ginnastica Riccione hanno partecipato domenica a Rimini alla prima prova del Campionato individuale Gold, che per le ragazze appena promosse in B rappresentava un bel test in vista della prima prova del Campionato di Serie B che andrà in scena venerdì 31 al Mandela Forum di Firenze.

Sfiora il podio Adriana Poesio (Junior 1), che per un solo punto non riesce a mettersi al collo la medaglia alle parallele, ma può essere davvero soddisfatta per essersi messa alle spalle l’infortunio.

Exploit per Sara Belussi (Junior 2) che con un’ottima prestazione si aggiudica il primo posto nella classifica All Around facendo incetta di medaglie agli attrezzi: oro alla trave, argento a volteggio e parallele e bronzo nel corpo libero. Nella stessa categoria, Suamy Battistini alle parallele macchia la prestazione con un errore che la fa scivolare in fondo alla classifica.

Nella fascia Senior 1, Elisa Palazzini si classifica terza nella All Around grazie ad una buona prestazione macchiata solo da un errore alla trave che non pregiudica comunque il podio grazie alle ottime prove agli attrezzi. Per lei bronzo alle parallele e al corpo libero. Sempre in fascia Senior 1, Sara Camba partecipa con due attrezzi alla classifica di specialità, sfiorando il terzo posto per pochissimi decimi alle parallele, mentre si deve accontentare di un piazzamento alla trave a causa di un errore in entrata che la penalizza in una prestazione per il resto perfetta.

Nella fascia Senior 2 ottima prova per la ginnasta Sofia Solari, che si aggiudica il secondo posto nell’All Around, mentre nelle classifiche di specialità vince l’oro al volteggio, l’argento al corpo libero e due bronzi, a parallele e trave.

Soddisfatti gli allenatori Magda Batocco, Manuele Amenta e il direttore tecnico Stanislav Genchev.