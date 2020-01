Danza: Gran Premio Città di Rimini vinto da Laura e Matteo, coppia nello sport e nella vita

Sport

Laura Pira e Matteo Giovanardi.

I maestri Laura Pira e Matteo Giovanardi ancora sul gradino più alto del podio.

Ieri, domenica 26 gennaio, presso il palasport Flaminio di Rimini si è svolto il 23' Gran Premio della Città di Rimini, gara di danza sportiva a carattere nazionale organizzata dalla scuola di ballo Le Sirene Danzanti di Rimini diretta dai Maestri Sandra Filippi e Mirko Ermeti. Nella classe Master - categoria 35/44 anni specialità Danze Folk - hanno vinto, e confermato il loro predominio, gli attuali Campioni Nazionali in carica, i maestri Laura Pira e Matteo Giovanardi, insieme anche nella vita e residenti a Misano Adriatico. Oltre alla terza vittoria consecutiva per questa stagione 2019/2020, si confermano, anche, saldamente in testa alla classifica della Coppa Italia staccando gli avversari.