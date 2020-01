Lotta ai furbetti dei rifiuti e controlli ambientali: undici verbali per oltre 1000 euro a Poggio Torriana

Cronaca

Poggio Torriana

| 13:04 - 28 Gennaio 2020

Le guardie ecozoofile dell'Accademia Kronos durante i controlli nel Comune di Poggo Torriana.

Le guardie zoofile volontarie dell'Accademia Kronos, nel 2019, hanno effettuato controlli nelle isole ecologiche del Comune di Poggio Torriana, contro i furbetti dei rifiuti, ma anche attività mirate a verificare sia il corretto comportamento dei conduttori dei cani nelle aree verdi nei centri urbani ed extra-urbani, e sopralluoghi in alcune proprietà private, per presunto maltrattamento di animali. Infine il personale volontario si è occupato della vigilanza lungo il percorso ciclopedonale storico naturalistico del Marecchia, dove vige divieto di caccia entro 50 metri. Sono stati elevati undici verbali ambientali, in violazione al Regolamento Regionale Emilia e Romagna Atesir, per un totale di oltre 1000 euro.