Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Giovanissimi ancora vincenti: 5-1 in trasferta

La squadra del Gabicce Gradara.

Ottimo week end per le squadre giovanili del Gabicce Gradara. Exploit esterno dei Giovanissimi, pareggio per Juniores e Allievi

JUNIORES

Gabicce Gradara – Delfino Fano 1-1

Finisce in parità 1-1 una partita avvincente e giocata a buon ritmo. Nel primo tempo in avvio (5') pericoloso De Mattei col portiere che devia in angolo; poco dopo ospiti vicini al gol con un colpo di testa. Al 36' De Mattei di testa colpisce il palo con una conclusione dal limite dell'area. Nella ripresa il Gabicce Gradara parte forte: al 13' Magi alza troppo la mira; al 5' De Mattei calcia a lato da buona posizione; al 28' arriva il vantaggio con un colpo di testa di Carburi su calcio d'angolo. Il Delfino in una delle poche azioni pareggia con un tiro dal limite. Il Gabicce Gradara non ci sta e cerca la vittoria in tutte le maniere, ma la difesa ospite si fa trovare sempre pronta. Al 47' Magi da dentro l'area spara un siluro che il portiere devia abilmente in angolo. Nel prossimo turno (sabato alle ore 17,30) trasferta contro il Sassoferrato Genga.

GABICCE GRADARA: Gabellini L. Tardini, Pennacchini, Uguccioni, Silvagni, Oliva, Manna, Della Chiara, Carburi, Magi, De Mattei. A disp. Gabellini M., Fulvi, Misac, Ferretti, Kopliku. All. Bartolini

ALLIEVI

Falco Acqualagna – Gabicce Gradara 0-0

Buon punto del Gabicce Gradara (nella foto) sul campo del Falco Acqualagna grazie ad una prestazione convincente che avrebbe meritato miglior sorte. Già, perchè al 4' Cecchini ha calciato centralmente e in maniera debole un rigore assegnato per fallo su Gaddoni. Nel primo tempo ospiti pericolosi con punizione di Shehu deviata dal portiere sopra la traversa; al 35' tiro debole di Cecchini bloccato dal portiere.

Nella ripresa al 3' una strepitosa parata del portiere nega la rete a Magi Andrea che al 12' viene poi espulso per doppia ammonizione. Nonostante l'inferiorità numerica il Gabicce Gradara mantiene l'iniziativa pur non trovando la via della rete. Negli ultimi 10 minuti la squadra di Magi paga la stanchezza e viene messa alle corde dal Falco che però più di qualche angolo non trova. Nel finale espulso anche un giocatore del Falco per fallo di reazione. Il Gabicce Gradara sale a 3 punti in classifica. Prossimo turno domenica 2 febbraio contro il New Football Team di Urbino alle ore 10,30 al Magi.

GABICCE GRADARA: Francolini, Caico, Della Costanza, Del Bianco, Magi Alberto, Magi Andrea, Shehu, Cecchini, Giacchetti, Simoncelli Elia, Gaddoni. Nella ripersa sono subehtrati Ferraro e Trufelli. A disp. Simoncelli Riccardo, Panariello, Giannone. All. Magi.

GIOVANISSIMI

Arzilla – Gabicce Gradara 1-5

Nuova impresa del Gabicce Gradara che espugna il difficile campo dell'Arzilla. Si impone 1-5 grazie ad un'ottima prova di squadra che fa ben sperare per la difficile trasferta di domenica prossima sul campo della capolista Anconitana che viaggia nel girone a punteggio pieno.

L' Arzilla parte bene e al 9' e al 12' Nobile è bravo a respingere in angolo su Bianchi e sempre dalla bandierina Parcesepe calcia al volo sopra la traversa. Al 17' il Gabicce Gradara si fa pericoloso in due occasioni con Petese e Morini che impegnano da fuori il portiere Generali. La squadra locale ci riprova al 22' con Montanari, ma Nobile compie una prodezza e devia in angolo. Il primo tempo si conclude con un palo di Petese.

La ripresa è un monologo della squadra ospite. Dopo un'azione insistente in attacco la palla finisce Gaggi il cui tiro viene solo sfiorato dal portiere (0-1). L' Arzilla al 12' pareggia con Krasniqi che di testa sfrutta un cross dal fondo.

Il Gabicce Gradara non ci sta e al 15' va di nuovo in vantaggio con Mancini che sfrutta un ottimo assist di Morini (1-2). I ragazzi di mister Campanelli cercano con insistenza il terzo gol. Al 20' assist di Finotti per Gambini ma il portiere avversario è bravo ad anticiparlo. Subito dopo ci prova anche Bergamini con palla poco sopra la traversa. Il terzo gol non tarda ad arrivare. Al 28' da metà campo Gaggi serve un ottimo pallone a Gambini che in area di rigore non fallisce il 3-1. Nuova occasione gol al 33' con Mancini che davanti alla porta manca l'impatto con la palla. Al 35' Battistelli è lesto a sfruttare un mischia in area dopo un calcio d'angolo e sigla l'1-4. Prima dello scadere c'è ancora tempo per un gol realizzato da bomber Gambini servito da Morini (1-5).

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro domenica 2 febbraio alle ore 11.15 ad Ancona contro la capolista Anconitana.

GABICCE GRADARA: Nobile (23' st. Borselli), Franca(5' st. Bacchini) , Fuzzi (29' st. Zampolini), Moutatahhir(10' st. Finotti ), Morini, Della Chiara, Bergamini (29' st. Battistelli) Semprini, Petese(10' st. Mancini), Gaggi, Sarli (5' st. Bergamini). All. Campanelli.