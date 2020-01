Misano: conclusi i lavori alla ciclabile del sottopassaggio di via Liguria

Attualità

Misano Adriatico

| 12:43 - 28 Gennaio 2020

Lavori al sottopassaggio di via Liguria a Misano Adriatico.

Si sono conclusi i lavori di adeguamento del percorso ciclopedonale del sottopasso di via Liguria – via Garibaldi. Si è reso più sicuro e comodo il transito dei pedoni e delle biciclette, raccordando il sottopasso con la pista ciclabile. Lo stanziamento del Comune di Misano Adriatico per questi lavori è stato di 140.000 euro.



Proprio il percorso riservato alle due ruote avrà un ulteriore ed efficace collegamento diretto con il quartiere di Misano Brasile e la scuola di via Liguria, dove s'è risolto anche un problema di sicurezza, connettendo la zona mare, il centro, il polo sportivo e appunto la scuola.



Considerata la valenza dell'intervento nel sottopasso per la sicurezza dei pedoni, l'Amministrazione Comunale ha deciso di anticipare la seconda fase dei lavori prevista per i prossimi anni. Terminato l'intervento sul l'asta lato Rimini, si è passati a quella lato Cattolica. Anche in questo caso il traffico sarà regolamentato col senso unico alternato durante i lavori.



Al completamento dell'opera, l'intero sottopasso sarà imbiancato ed entrambe le corsie avranno anche un rinnovato impianto di illuminazione a led, già installato sulla corsia appena terminata.