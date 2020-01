Giornata del Banco Farmaceutico a San Marino, i dettagli dell'iniziativa dell'8 febbraio

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:59 - 28 Gennaio 2020

Si svolgerà sabato 8 febbraio la giornata del Banco Farmaceutico, giunta quest’anno alla decima edizione consecutiva per San Marino.

Si tratta di una giornata dedicata alla raccolta di farmaci e medicinali in collaborazione con Banco Farmaceutico Onlus. L’iniziativa sammarinese è promossa dall’ISS in collaborazione con il Servizio Farmaceutico e gode dell’Alto Patrocinio della Ecc.ma Reggenza – che riceverà in udienza i volontari mercoledì 29 gennaio - e del patrocinio del Congresso di Stato.

Le farmacie coinvolte saranno quelle di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore.

I farmaci raccolti saranno donati alla Caritas San Marino-Montefeltro e sono quelli senz’obbligo di ricetta e già predisposti in espositori dedicati. La scelta dei prodotti nasce dall’analisi di quanto è necessario per gli utenti che si recano ogni mese al servizio Caritas della Diocesi. Questi prodotti di automedicazione sono a pagamento, pertanto visto l’aumento delle difficoltà economiche in cui versano sempre più famiglie, spesso non vengono acquistati seppur necessari.

Non sarà possibile accettare farmaci resi dagli utenti e acquistati in precedenza o quelli con obbligo di ricetta. I farmaci donati saranno subito annullati previa apposizione di adesivo che ne rende impossibile la vendita e li cataloga come prodotti da destinare in beneficenza all’ente Caritas. L’iniziativa, oltre ai farmacisti di turno, coinvolge anche circa 50 volontari che si sono resi disponibili per informare e aiutare l’utenza nella scelta dei prodotti da donare.

Nella precedente edizione la generosità espressa dai cittadini sammarinesi ha permesso la raccolta di circa 1.100 confezioni di prodotti donati, così da far risultare le farmacie aderenti sul nostro territorio tra i primi posti nella classifica nazionale italiana, ma dato ben più importante, ha consentito la distribuzione dei farmaci in ogni sede Caritas della diocesi nonché una regolare consegna mensile di medicinali presso la casa di accoglienza San Michele a San Marino.

L’ISS pertanto non solo è orgogliosa di riproporre una iniziativa volta ad aiutare nella cura le famiglie più in difficoltà nel nostro territorio, ma invita tutta la popolazione a recarsi sabato 8 febbraio in una delle 3 farmacie aderenti durante l’orario di apertura (8 - 19.30) al fine di una donazione.