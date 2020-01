Cosa fare in caso di terremoto, attività formativa per la scuola primaria di Gemmano

Attualità

| 10:46 - 28 Gennaio 2020

L’Unità Divulgazione Antisismica del Gruppo Intercomunale Volontari - Unione della Valconca nel 2020 ha come obiettivo quello di promuovere l’informazione verso i piccoli cittadini dei Comuni allo scopo di far loro apprendere - attraverso tecniche facilmente applicabili nell’ambito domestico, negli spazi di gioco, in vacanza in altre località d’Italia e del Mondo - le buone pratiche di comportamento in caso di eventi sismici (terremoti). Il primo appuntamento dedicato all’attività formativa vedrà coinvolti i bambini della Scuola Primaria di Gemmano. “In questa giornata - spiega Elena Castiello, Coordinatore Volontariato Protezione Civile dell’Unione Valconca - i piccoli studenti potranno fare proprie, tramite animazioni e giochi, le principali nozioni su come comportarsi - in sicurezza e senza paura - nei casi di terremoto. Conosceranno inoltre come viene attivata la Catena di Comando nel momento in cui scatta l’emergenza e chi può intervenire in aiuto. Il 1° febbraio i bambini della Scuola Primaria “De Amicis” di Gemmano, avranno la possibilità di visitare la sede C.O.I. (Gruppo Operativo Intercomunale) di Protezione Civile e la sede della Polizia Locale dell’Unione Valconca a Morciano dt Romagna”. Nelle prossime settimane l’attività del Gruppo Volontari si sposterà all’interno delle Scuole Medie.