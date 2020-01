Ginnastica artistica, tempo di gare per la Polisportiva Celle Rimini

Sport

Rimini

| 10:41 - 28 Gennaio 2020

Emmanuele Ercolani sul podio.

Altra impegnativa domenica di gara per tutti i settori della Polisportiva Celle.



Nel Palazzetto della Ginnastica a Rimini, si è tenuta la prima prova del campionato individuale GOLD junior e senior del settore femminile. Buono il rientro in gara di tutte e sei le ginnaste dopo la lunga pausa estiva e autunnale, facendo puntualmente arrivare i podi. La più piccola Viola Berdini, J1, raggiunge una quarta posizione su 8 nel all around, con un po’ di rammarico per gli errori a trave e volteggio che le sono costati il gradino più alto del podio. Molto buono comunque il suo programma sul giro completo che le vale anche un argento alle parallele. Nella categoria J3 in gara Carlotta Semprini ed Elisa Antonacci. Carlotta porta a termine una buona prova nonostante i pochi allenamenti alle spalle dati da una brutta influenza, vincendo sia la gara all Around che tutte le specialità. Bene anche Elisa, che negli attrezzi di parallele, trave e corpo libero si posiziona dietro la compagna con una prova pulita. Tra le senior 1, Federica Brighi porta a casa una gara impeccabile sui 4 attrezzi, con picchi alle parallele e al volteggio, giungendo sesta. Alba Ricci invece cattura il pubblico col suo corpo libero e la sua trave che le valgono il settimo e il quinto posto, peccato per la caduta al volteggio dopo un salto molto ampio. Immensa soddisfazione invece per Agnese Giacchi, la veterana del gruppo che vince la gara all around (cinque le atlete in gara) e il corpo libero tra le senior 2, oltre che l'argento a trave, volteggio e parallela: emozionante per lei rimettersi in gioco in una gara individuale dopo l'esperienza della serie B dell'anno scorso, capitanando il gruppo con la sua esperienza e classe, grande sostegno per le più giovani.







A Cesena, nella palestra Renato Serra, sono scesi in pedana per la prima prova del Campionato individuale GOLD all round e di specialità ben 8 ginnasti del settore maschile, che hanno tutti ben figurato e messo a frutto il lavoro dei propri tecnici Pietro Di Pumpo, Pier Luigi Pellizzola e Stefano Blasi.



Il più giovane Luca Bellondi junior 1a fascia, unico atleta della Polisportiva in grado di gareggiare su sei attrezzi, ha portato a termine un buon programma junior.



Tra gli specialisti buone tutte le prestazioni degli atleti della Polisportiva Celle seppur con poca concorrenza; nelle gare regionali, nelle categorie superiori, gli atleti in competizione sono sempre meno perché la ginnastica artistica richiede tanti sacrifici e tante ore di allenamento e purtroppo i ragazzi di oggi non amano fare fatica. Quindi chi continua con determinazione questo sport è già un vincitore, ecco tutti gli atleti della Polisportiva che sono saliti sul podio: Nicola Vaccarini junior 1° fascia, al suo esordio nella categoria GOLD, ha gareggiato a corpo libero e anelli, Di Lorenzo Simone junior 2° fascia corpo libero e parallele, Emmanuele Ercolani junior 2° fascia anelli e cavallo con maniglie, Alessandro Cardini junior 3° fascia volteggio, Petroncini Alessandro junior 3° fascia parallele, cavallo con maniglie e sbarra, Andrea Cascianelli senior corpo libero e volteggio, in fine il capitano Matteo Morini senior primeggia a sbarra e anelli. Una prova generale per i ragazzi che venerdì affronteranno la prima prova del campionato di serie B nazionale al Mandela Forum di Firenze.



Sempre a Cesena nella mattinata è andato in scena il campionato a squadre serie D, nella categoria LC open, ottimo secondo posto della squadra composta da Filippo Sartini, Rio Syziu, Romeo Righi e Emanuele Zanotti, mentre nella categoria LD, oro anche per l’unica squadra in gara formata da Federico Cavallari, Giorgio Pession e Luca Piccioni.