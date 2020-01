Rimini, cambio al vertice della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri

Attualità

Rimini

| 08:53 - 28 Gennaio 2020

Il Sottotenente Franco Carbone.

Il 15 gennaio scorso il Sottotenente Franco Carbone, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima, ha assunto il comando della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini.

Originario della provincia di Ragusa, ha conseguito presso l’Università di Siena la Laurea in Scienze dell’Amministrazione – curriculum Operatore Giudiziario. Arruolato nel 1984 nel grado di Carabiniere, nello stesso anno ha frequentato il 37° corso biennale per Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Promosso Vicebrigadiere nel 1986, viene destinato alla Compagnia Carabinieri di Milano Marittima quale Capo equipaggio del Nucleo Radiomobile.

Nel 1992, è stato trasferito alla Stazione di Castiglione di Ravenna in qualità di Comandante, incarico che ha retto fino al Novembre 2019, mese in cui, a seguito di concorso, è nominato Sottotenente dell’Arma e frequenta il 3° Corso Informativo presso la Scuola Ufficiali di Roma.

Tra le sue innumerevoli esperienze professionali è da annoverare che, nel 2000-2001, è stato impiegato presso le missioni nella ex Jugoslavia e in Albania, mentre nel 2002 e 2003 è stato inviato in Eritrea-Etiopia in missioni internazionali di pace (ONU).

Infine, nel 2017, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica e, nel 2019, della prestigiosa medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.