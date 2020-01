"Dire il futuro: il lessico del XXI secolo" incontro a Viserba con l'assessore Anna Montini

Attualità

Rimini

| 07:22 - 28 Gennaio 2020

Anna Montini.

Invitata dal Liceo Economico Sociale “Cesare – Valgimigli” di Rimini, la prof.ssa Anna Montini discuterà di “Economia Ecosostenibile” nell’ambito del ciclo di incontri: “Dire il futuro: il lessico del XXI secolo”, mercoledì 5 febbraio alle ore 18.30 presso l’Aula Magna del Liceo in via Missirini, 10 a Viserba.

La lezione conclude il ciclo di lezioni promosso dal Liceo in collaborazione con l’Università di Bologna.

La prof.ssa, docente di Economia dell’Ambiente presso l’Università di Bologna/Campus di Rimini, si interrogherà sull’ineludibilità del cambiamento di paradigma rispetto all’economia: lo sviluppo economico del futuro prossimo o sarà ecosostenibile o non sarà.

In un periodo in cui i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e la qualità dell’aria tende a peggiorare, è necessario porre al centro del dibattito il tema della transizione energetica: da fonti fossili a fonti rinnovabili.

La docente, coordinatrice scientifica e didattica del corso di laurea magistrale in Resource Economics and Sustainable Development, membro dell'Associazione Italiana Economisti Ambiente e Risorse Naturali (AIEAR) e direttamente coinvolta in numerosi progetti di ricerca sulla relazione fra economia e ambiente, tratterà anche i temi della raccolta, della gestione e del vero riciclo dei rifiuti. I suoi interessi, infatti, spaziano dalla biodiversità del mare all’economia delle risorse naturali, dalle politiche ambientali alle relazioni turismo-ambiente.

L’appuntamento è per tutti mercoledì 5 febbraio – ore 18.30 – Aula Magna – Liceo “Cesare – Valgimigli” – via Missirini, 10 – Viserba - Rimini