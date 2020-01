Calcio C, Rimini: emergenza difesa. Ferrani va via se si trova un sostituto ad hoc

Sport

Rimini

| 23:18 - 27 Gennaio 2020

Da sinistra Scappi e Ferrani.

In casa Rimini Calcio si è deciso di dare fiducia a mister Giovanni Colella il quale è chiamato a fare risultato contro il Carpi al Neri domenica prossima. C'è fiducia in una riscossa evidentemente che deve passare da un salto di qualità delle prestazioni. Il primo tempo di domenica, al di là della forza del Vicenza, ha messo a nudo le gravi lacune della squadra biancorossa soprattutto in fase difensiva. E ora l'addio annunciato di capitan Ferrani rischia di aggravare la situazione. Il ds Ivano Pastore lunedì parlando col giocatore ha capito che si è rotto qualcosa e dunque deve cercare anche un difensore e solo dopo averlo trovato potrà dare il via libera alla cessione del capitano per cui il Picerno sembra il favorito sul Fano. La trattattiva per lo scambio Picascia-Bulevardi è per il momento congelato: l'emergenza è trovare un difensore che alzi la qualità del reparto assai vulnerabile nonostante i nuovi arrivati, per gli altri ruoli si vedrà. Forse per questo motivo e anche sulla scorta della ripresa contro il Vicenza, è probabile che il tecnico passi ad una difesa a quattro.



QUI CESENA Il sostituto di mister Francesco Modesto al Cesena è a sorpresa William Viali il quale ha bruciato la concorrenza di Roberto Cevoli, in mattinata il candidato numero uno. Nell'ultima stagione Viali era al Novara dove dopo l'esonero è stato richiamato classificandosi al nono posto: ha centrato i playoff uscendo al secondo turno contro l'Arezzo. In precedenza ha allenato Pro Piacenza, Sudtirol, Cuneo. Viali ha firmato fino a giugno.



Il ds Alfio Pelliccioni ha detto di considerare Viali un allenatore di buona esperienza, e che conosce bene la categoria.



EX IN GOL Intanto nel posticipo la Reggiana ha piegato il Sud Tirolo con rete di Luca Zamparo. Domenica, per la cronaca, un altro ex biancorosso – il difensore Federico Scappi – è andato a segno nel recupero in Mantova – Vigor Carpaneto.