Allerta smog: bollino rosso in 22 comuni, ma a Rimini le Pm10 si abbassano grazie al vento Le misure drastiche dureranno per tre giorni per abbassare i livelli di inquinamento dell'aria

Attualità Rimini | 18:01 - 27 Gennaio 2020 Scatta da domani, martedì 28 gennaio fino a giovedì 30 l'allerta smog in 22 comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. Questo perché dal 23 gennaio, per 4 giorni consecutivi l'Arpae regionale ha registrato livelli di Pm10 superiori al valore limite di 50 ug/m3 in tutte le province della regione



Nelle province della Romagna invece, ossia Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, è previsto un rinforzo della ventilazione che porterà una diminuzione graduale dei livelli di materia particolata.