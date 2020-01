Riqualificazione della stazione di Cattolica, in programma incontri con categorie e cittadini

Attualità

| 17:18 - 27 Gennaio 2020

La firma del protocollo d'Intesa fra le parti da parte del sindaco Mariano Gennari.

La riqualificazione dello scalo ferroviario di Cattolica si “apre” alla comunità. Dopo la recente firma dell’accordo sui lavori, siglato a Roma, l’amministrazione comunale ha inteso organizzare due primi momenti per la condivisione delle informazioni, la raccolta di istanze e proposte. In particolare un primo appuntamento, dedicato alle associazioni di categoria, si svolgerà il prossimo lunedì 3 febbraio alle ore 11 nella sala giunta del palazzo Mancini. Martedì 4 febbraio alle 18 al palazzo del turismo invece l’incontro sarà rivolto ai comitati di quartiere ed a tutta la cittadinanza. Previsti gli interventi del Sindaco Mariano Gennari, del Dirigente ai Progetti speciali Baldino Gaddi e del Portavoce del Primo Cittadino Davide Varotti.



Il protocollo d'intesa per programmare gli interventi di riqualificazione è stato firmato nella Capitale lo scorso 15 gennaio alla presenza del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roberto Traversi, del consigliere MIT Massimiliano Gattoni e dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile. Firmatari il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari e il Direttore Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) Sara Venturoni. Obiettivo comune è trasformare la stazione in un più moderno ed efficiente nodo trasportistico di mobilità integrata, potenziando il livello di connettività dell'offerta multimodale e di accessibilità alla stazione, migliorandone l'attrattività, con l'inserimento di nuovi servizi e funzioni di interesse collettivo, e rafforzandone la centralità rispetto a una rete di mobilità resa complessivamente più efficace, che incentivi gli spostamenti con mezzi pubblici e mobilità dolce, anche in chiave di sostenibilità ambientale.



Numerosi gli interventi programmati in fase realizzativa da RFI, all'interno e all'esterno del fabbricato viaggiatori: innalzamento dei marciapiedi (55 cm dal piano dei binari, standard europeo) per facilitare l'entrata e l'uscita dai treni; riqualificazione del sottopassaggio pedonale; rinnovo delle pensiline; installazione di nuovi impianti di illuminazione e upgrade dei sistemi di informazione al pubblico. Ulteriori interventi interesseranno il sistema di accessibilità esterno, lato mare attraverso la riqualificazione dei servizi di attestamento del TPL e di sosta, con la previsione di stalli dedicati alle persone a ridotta mobilità, un'area attrezzata per il Kiss&Ride e una ciclostazione, lato monte attraverso l'individuazione di un secondo accesso a servizio dei flussi di clientela provenienti dalle direttrici esterne, per ridurre l'impatto di traffico sul centro-città. Gli interventi previsti miglioreranno l'accessibilità, la vivibilità delle aree di stazione e, più in generale, del contesto di inserimento, a beneficio delle persone che ogni giorno si spostano per lavoro o studio e dei turisti, che rappresentano un'importante occasione di sviluppo socio-economico del territorio.