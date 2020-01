Sconfitta dell'omo-transfobia di Lega e FdI, l'Arcigay regionale: "Ora un assessorato ai diritti"

Attualità

Rimini

| 17:10 - 27 Gennaio 2020

Il coordinatore regionale di Arcigay Marco Tonti.

La sconfitta della Lega e della colazione di centro-destra alle elezioni regionali di domenica 26 gennaio fa tirare un respiro di sollievo a tutte quelle associazioni di lotta alle discriminazioni, come l'Arcigay Emilia-Romagna. Che in una nota a firma del suo coordinatore regionale Marco Tonti (presidente di Arcigay "Alan Turing" di Rimini) chiede una riflessione profonda su «da parte dei partiti della coalizione vincente sui dettagli di questo risultato e degli elementi che l'hanno reso possibile, considerando quanto sia vissuto positivamente a livello della società la difesa dei diritti delle persone. Invitiamo quindi nella composizione della prossima giunta a istituire un assessorato ai diritti, per continuare e rilanciare questa bellissima storia di civiltà politica».