Regionali, curiosità: il comune di sinistra più a destra e dove i candidati minori non hanno preso voti

Attualità

Gemmano

| 17:02 - 27 Gennaio 2020

Riziero Santi alle votazioni del 2018, sotto il messaggio pubblicato su Facebook.

Sono già molte le analisi pubblicate sui risultati ottenuti dai partiti e dai candidati alle elezioni regionali di domenica 26 gennaio. Due però finora erano forse sfuggite.



La prima: ecco i Comuni dove i partiti minori non hanno preso nemmeno un voto. I "migliori" sono quelli del movimento 3V (Vaccini vogliamo verità) a sostegno della candidatura di Domenico Battaglia presidente, che non prendono nulla soltanto a Casteldelci; segue Stefano Lugli per L'Altra Emilia-Romagna, che non conquista nessuna preferenza a Casteldelci, Gemmano, Maiolo e Pennabilli; la "peggiore" è Marta Collot che perde cinque seggi a Gemmano, Maiolo, Mondaino, Montegridolfo e Talamello.



La seconda: il comune di Gemmano è il municipio di sinistra più a destra della provincia. A condurlo è una giunta rappresentata dal presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi, ma a ben guardare i risultati elettorali ottenuti nelle due sezioni a spadroneggiare è stata la coalizione di centro-destra con il 62,45 per cento delle preferenze, tutte rivolte alla candidata Lucia Borgonzoni, le quali staccano nettamente - esattamente del doppio - l’avversario del centro sinistra Stefano Bonaccini. Tanto che il sindaco scherza su Facebook «Sono il sindaco di sinistra del Comune più a destra della provincia. Ninete, mi vogliono bene ma non votano di qua». Almeno quella soddisfazione ce l’ha e se non altro la sa prendere con la giusta dose di ironia.