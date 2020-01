VIDEO Operaio cade e sbatte la testa, si rialza ma in autostrada ha un malore e sviene: è grave

Cronaca

Riccione

| 15:53 - 27 Gennaio 2020

Stava rientrando ad Ancona con un gruppo di colleghi dopo aver lavorato alla comunità di San Patrignano a Rimini, dove era caduto da un'altezza di un metro e mezzo sbattendo la testa, in apparenza senza conseguenze. All'altezza dell'area di servizio Montefeltro ovest nel territorio di Riccione l'operaio rumeno 39enne si è però sentito male, questo attorno alle 14, tanto che è stato necessario l'intervento tempestivo dell'elisoccorso da Ravenna per il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverato in gravi condizioni. È stato un benzinaio a chiamare i soccorsi.