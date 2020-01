Scovati i topi di una decina di appartamenti del Riminese: sono tre albanesi pregiudicati

Cronaca

Riccione

| 15:02 - 27 Gennaio 2020

Parte della refurtiva recuperata dai carabinieri di Riccione in una delle autovetture controllate.

Sono un 28enne, un 30enne e un 31enne albanese, tutti pregiudicati, i tre componenti della banda dei furti in appartamento che negli ultimi mesi hanno funestato un'area compresa fra Rimini, Riccione e San Marino, sulle cui tracce si erano messi da qualche settimana i carabinieri di Rimini, Riccione e la gendarmeria dell'adiacente repubblica. I due soggetti più giovani sono stati arrestati mentre il terzo è in stato di fermo, tutti e tre con l'accusa di furto aggravato in concorso.



Grazie a forti di legami parentali si scambiavano le auto considerate "pulite" con quelle che venivano usate per rubare e nelle quali è stata trovata parte della refurtiva: una volta in casa si premunivano di chiudersi dentro per impedire l’accesso ai proprietari. I ladri sono stati identificati dopo i numerosi colpi - una decina quelli sospettati - messi a segno in un territorio ampio, che ha sconfinato anche nel territorio di Savignano, ennesimo episodio che ha permesso di chiudere il cerchio e bloccare le attività predatorie. Le indagini sono ancora in corso: parte dei beni sotratti potrebbero essere stati già riciclati in Italia o addirittura all’estero. La banda è stata presa dopo che uno dei tre individui è stato fermato dalla gendarmeria di San Marino durante un'attività di controllo del territorio.