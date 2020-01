Basket giovanile, la Under 18 del Bellaria vince ancora: Tigers Basket 2014 ko (53-45)

Sport

| 14:45 - 27 Gennaio 2020

Il Bellaria Under 18 ha vinto la settima partita stagionale.

UNDER 18

Altra vittoria del Bellaria Basket Under 18 a spese del forte Tigers Basket 2014, quarto in classifica, nella prima giornata di ritorno: 53-45 il finale di un match avvincente ed equilibrato per metà gara e che nella ripresa la squadra di Davide Ricciotti ha fatto suo in virtù di una continuità di rendimento eccellente. Il Bellaria sta crescendo a vista d’occhio (settima vittoria stagionale) tanto che il coach a fine partita ha detto che si è trattata di una delle migliori prestazioni della sua squadra negli ultimi due anni. Soprattutto sotto il profilo difensivo il Bellaria ha concesso poco o nulla (è la migliore difesa del girone) con Donati come sempre dominatore delle plance. Ma anche in fase offensiva il Bellaria si è espresso alla grande con un efficace gioco corale e manovra fluida. In una giornata di grande vena di tutti i giocatori, da sottolineare la prova di capitan Candelieri e di Sohui, top scorer del match. Prossimo match contro il Gaetano Scirea in trasferta sabato 8 febbraio alle ore 15,30.



Il tabellino

Bellaria – Tigers Basket 2014 53-45

BELLARIA: Battistini, Giorgetti , Zonzini 2, Maggioli 5, Boni, Candelieri 8, Re 1, Souihi 18, Gorini 9, Arecco, Lumini, Donati 10. All.: Ricciotti.

TIGERS BASKET 2014: Izzo 7, Mancini, Partisani 2, Augelli 16, Camporesi, D’Angelo 4, Salimbeni, Biondi 2, Marchini, Adamo 8, Lolli 6, Montaguti. All. Bindi

ARBITRO: Macellaro di Rimini

PARZIALI: 15-14, 15-16, 9-4, 14-9

UNDER 15 Il match di domenica in trasferta contro i Tigers Cesena è stato rinviato a domenica 2 febbraio. La squadra di Ricciotti martedì giocherà in amichevole a Cesenatico con una formazione giovanile turca.