Attualità

Rimini

| 14:24 - 27 Gennaio 2020

Ecco i tre consiglieri riminesi che siederanno in consiglio regionale.

Sono tre i consiglieri eletti nella circoscrizione territoriale di Rimini che si sono assicurati un posto in seno al neoeletto consiglio regionale: sono Emma Petitti (assessore uscente al sociale con ben 8mila preferenze) e Nadia Rossi (3784 voti) per il Partito democratico, cui si aggiunge una new entry assoluta, il 26enne Matteo Montevecchi (5071 preferenze) per la Lega. La terna occuperà tre dei 50 posti il consiglio comunale, 22 del Pd e 13 della Lega.