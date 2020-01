Un documentario su Anna Frank al cinema Fulgor di Rimini per il giorno della Memoria

Eventi

Rimini

| 14:14 - 27 Gennaio 2020

Un ritaglio della locandina del documentario "#AnnaFrank".

Lunedì 27 gennaio alle ore 21 al cinema Fulgor di Rimini va in scena il documentario "#AnnaFrank. Vite parallele", un'iniziativa che si inserisce nel programma di celebrazioni per la giornata della Memoria.



Una giovane attrice interpretata da Martina Gatti viaggia per l’Europa alla scoperta delle tappe della breve vita di Anne. È una giovane di oggi che vuole conoscere la storia dell’adolescente ebrea diventata simbolo della più grande tragedia del Novecento e ci parla soprattutto attraverso i social. Sono le foto e i post il suo linguaggio. Attraverso questi la Gatti racconta e interpreta quello che scopre, quello che vede, dal campo di concentramento di Bergen-Belsen in Germania (dove Anne e sua sorella Margot muoiono) al memoriale della Shoah di Parigi, fino alla visita nel rifugio segreto nella capitale olandese. Martina rappresenta una delle migliaia di teenager che si sentono vicine ad Anne. Martina scrive una sorta di diario digitale capace di parlare ai suoi coetanei: un modo immediato per mettere in relazione le tragedie passate con il presente, di capire quale sia oggi l’antidoto contro ogni forma di razzismo, discriminazione e antisemitismo.



Biglietto unico a 8 euro.