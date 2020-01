L'associazione Zeinta di Borg ha brindato al Capodanno dell'imprenditore: ecco le iniziative 2020

Attualità

Rimini

| 13:37 - 27 Gennaio 2020

L'assemblea di Zeinta di Borg in occasione del Capodanno dell'imprenditore.

Oltre un centinaio di imprenditori associati e interessati a Zeinta di Borg hanno riempito la sala Energia del centro congressi Sgr di Rimini nella prima serata di venerdì 24 gennaio per prendere parte al "Capodanno dell'imprenditore", appuntamento che si ripete ormai da 5 anni per ricordare le azioni svolte nell’anno passato e presentare le iniziative in programma per l'anno a venire.



Ha inaugurato la serata il presidente Arturo Pane ringraziando i presenti e Sgr per l’ospitalità ribandendo l’importanza di fare rete per le imprese e anticipando le iniziative del 2020 tra cui l’arrivo degli alpini che porterà un flusso di 600mila persone in riviera. A moderare la serata il coordinatore dell’associazione Antonio Cuccolo che ha presentato le novità del 2020 e il calendario delle iniziative. Tra le novità la nascita di un magazine a servizio delle imprese. Tutti i relatori hanno apprezzato il lavoro svolto dall’associazione in questi anni e rassicurato un sostegno per il futuro.



Antonio Cuccolo ha ribadito l’importanza anche per il 2020 le tre linee guida dell’associazione: formazione, promozione e rete d’impresa. Cuccolo ha affermato che attraverso il portale www.commerciantirimini.it ci sono state molte risposte nella sezione ‘cerco e offro lavoro’, in collaborazione con Gesfor e Istituto Cappellari. Oltre a questo ha ricordato impegno per sostenere le imprese anche attraverso le cene b2b, gli eventi, gli appuntamenti con il web marketing, un corso obbligatorio gratuito per i soci e tanto altro. messe in campo tutte le 42 iniziative programma.



Fra le principali iniziative in programma la settima lotteria del commercio (marzo), il Somarlungo (aprile), l'adunata nazionale degli alpini (maggio), la Rimini fashion (giugno), la festa del borgo di san Giovanni (luglio), il Matrimonio a corte (settembre), la festa del borgo di sant'Andrea (ottobre), la fiera campionaria (novembre) e l'Oscar della vetrina (dicembre).