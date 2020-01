Calcio C, il Cesena ha esonerato mister Modesto: in pole c'è Cevoli

Sport

Cesena

| 12:58 - 27 Gennaio 2020

Salta la panchina di Modesto. Attese notizie per quella di Colella al Rimini.

La decisione era nell'aria dopo il pesante ko di Trieste (4-1) dopo un punto in due partite casalinghe: il Cesena ha esonerato il tecnico Francesco Modesto. Ecco il comunicato della società bianconera: "Il Cesena FC comunica di aver sollevato il signor Francesco Modesto dalla conduzione tecnica della prima squadra. A lui va il più sincero ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati nella sua esperienza all’interno del club, insieme all’augurio di poter cogliere i successi e le soddisfazioni che merita nel prosieguo della propria carriera".

Per la sua sostituzione c'è in pole Roberto Cevoli, in subordine Alessandro Calori. Il sogno della piazza è Pierpaolo Bisoli che però difficilemnte scenderà in serie C tanto più che è in lizza per la panchina del Cosenza.