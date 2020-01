Cronaca

Rimini

| 12:23 - 27 Gennaio 2020

Furto nella notte in una concessionaria in via Sassonia a Rimini. Ignoti ladri si sono introdotti nella notte tra sabato e domenica. Dopo aver disattivato i sistemi di sicurezza hanno messo mano alle auto parcheggiate ancora non immatricolate smontandole pezzo per pezzo e fuggendo con le parti più costose. Sull'episodio indaga la Polizia.