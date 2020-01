Comune di Coriano vince il ricorso contro sentenza che obbligava al pagamento di 400mila euro

Attualità

Coriano

| 12:12 - 27 Gennaio 2020

Comune di Coriano.

In questi giorni la Corte d’Appello di Bologna ha accolto il ricorso del comune di Coriano, difeso dall’Avv. Marco Perrone del Foro di Forlì, presentato a dicembre del 2018 contro la Sentenza del Tribunale di Rimini che aveva condannato il comune al pagamento di un maxi risarcimento da 400.000 euro per un incidente stradale.



Nel processo davanti al Tribunale di Rimini il comune di Coriano era rimasto contumace, poiché non aveva mai avuto notizia dell’esistenza del contenzioso a causa della nullità della notifica, ora riconosciuta dalla Corte d’Appello, la quale conseguentemente ha annullato il processo di primo grado che dovrà essere ricelebrato con la presenza del Comune.



Il Sindaco Domenica Spinelli esprime enorme soddisfazione per lo straordinario risultato.