Elezioni regionali, il commento del segretario Pd provinciale Filippo Sacchetti

Attualità

Rimini

| 11:05 - 27 Gennaio 2020

Il segretario provinciale del Pd Rimini Filippo Sacchetti in una nota stampa commenta il risultato elettorale.





"Questo risultato viene da lontano: premia il lavoro e la presenza sul territorio di questi cinque anni e la grande campagna elettorale di squadra di questi ultimi mesi.

Come abbiamo visto già a maggio, anche in un momento storico di populismo dilagante per fortuna l’argine alla pancia solleticata a suon di slogan da social e fake news viene dalla testa: quando si tratta di decidere a chi affidare il proprio futuro, la propria famiglia, la propria casa l’emiliano romagnolo sceglie chi dimostra di parlare con i fatti e non con le false promesse.

Dopo nove regioni conquistate consecutivamente, l’avanzata del centro destra a trazione leghista si ferma nella nostra regione in cui il Partito Democratico torna a percentuali che gli competono. Da qui riparte di slancio l’azione di un governo e si guarda al futuro con più speranza.

Uniti si vince. E’ stato così a maggio in quasi tutti i Comuni della provincia al voto, è stato così oggi, quando i volti e le azioni hanno stracciato le comparsate e gli algoritmi. A Rimini il PD tiene e rafforza il progetto di Stefano bonaccini, con orgoglio e fatica in una campagna elettorale lunga per noi fatta di programmi, oltre 50 iniziative e tanto confronto coi cittadini. Contenti e con i piedi per terra da domani si riparte."