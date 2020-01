Rimini, nuoto: il Garden ha vinto il meeting di Carnevale

Sport

Rimini

| 10:57 - 27 Gennaio 2020

Squadra del Garden al Trofeo di Carnevale.

Ha sfruttato il fattore “casa” il Garden Sporting Center che ha trionfato nel 38° meeting di Carnevale Aics andato in scena domenica 26 nell’impianto della Polisportiva di via Euterpe aggiudicandosi ben 33 medaglie e posizionandosi davanti a ImolaNuoto e Libertas Ravenna.



13 ori, 10 argenti e 10 bronzi sono il prestigioso bottino per i bianco-rossi dei tecnici Angela Tartaglia, Davide Delucca, Marco Squadrani e Davide Spinelli scesi in vasca in un’edizione da record con 9 squadre partecipanti e oltre 250 atleti.



“Questa 38a edizione del nostro storico meeting invernale è certamente l’ultima che abbiamo organizzato nella attuale vasca: la prossima edizione avrà certamente uno scenario più accogliente ed il Garden Rimini, con la nuova piscina, organizzerà manifestazioni di livello nazionale” esordisce così il Ds della sezione nuoto Fabio Bernardi all’indomani della bella affermazione della sua squadra.







Queste le medaglie conquistate dagli atleti della Polisportiva:



Tripletta tutta d’oro dell’emergente ondina Giulia Dogoter, classe 2012 fresca rivelazione del vivaio che ha sbaragliato le avversarie nei 25 farfalla, 50 dorso e 50 stile libero Es.C. Due ori a testa per Thomas “Nano” Oldani 2010 nei 50 farfalla e 50 dorso Es.B; Arturo Benzi nei 100 dorso e 100 rana Ragazzi 1. Un oro anche per Allegra Belletti nei 50 rana Es.A, Diego Antimi 100 rana Ragazzi 1, Giovanni Ghinelli nei 100 rana Assoluti, Federico Ferraro 50 stile libero Es.B, Alessandro Bonatti 100 rana Ragazzi 2 e M.Vittoria Tomassini nei 50 dorso Es.B







Vincono l’argento: Matilde Gardini 25 farfalla Es.C, Pierfrancesco Rinaldi 25 farfalla Es.C, Viola Biagini nei 50 farfalla e 50 stile Es.B, Federico Ferraro 50 farfalla Es.B, Lorenzo Leonardi 50 dorso e 50 stile libero Es.A, Gabriel Cufi nei 50 rana Es.B, Francesco Cinefra nei 100 rana Assoluti e Alessandro Bonatti nei 100 stile libero Ragazzi 2.







Si mettono il bronzo al collo: Veronica De Cecco nei 50 farfalla e 50 dorso Es.B, Francesco Palumbo nei 100 farfalla Assoluti, Lino Jin nei 50 dorso e 50 rana Es.B, Thomas Oldani nei 50 rana Es.B, veronica De Cecco nei 50 rana Es.A, Pierfrancesco Rinaldi nei 50 stile libero Es.C, Thomas Greco nei 50 stile libero Es.B, Diego Antimi nei 100 stile libero Ragazzi 1.







“Quello che maggiormente ci inorgoglisce e ci fa ben sperare per il futuro sono le prestazioni giunte dal settore giovanile che in questi ultimi anni ha veramente fatto un gran salto di qualità tanto da consentirci il raggiungimento del 3° posto in regione con gli Es.B maschi 1° anno del Gran Premio Esordienti: piazzamento ottenuto sopravanzando squadre di città come Bologna e Modena che da sempre sono ai vertici tra le categorie più piccole. La sinergia con la grande base dei corsi di avviamento al nuoto del Garden sta dando quei frutti che da anni stavamo aspettando”.