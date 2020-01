Rifiuti, iniziata la consegna dei calendari del "porta a porta" a Riccione

Attualità

Riccione

| 10:54 - 27 Gennaio 2020

Raccolta rifiuti porta a porta.

Sarà effettuata a partire da oggi, 27 gennaio, la distribuzione dei calendari per il porta a porta da parte di operatori incaricati da Hera, nella zona centro/Paese presso le famiglie e le attività di Riccione, nelle aree turistiche solo presso le famiglie.





Il calendario è stato realizzato anche quest’anno in formato tascabile, utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogate le linee guida del ‘sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti integrale’, il calendario con i giorni di raccolta (distinto fra orario estivo ed invernale), i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di scarti.







Il servizio rifiuti a Riccione prevede un sistema completo di raccolta domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti, organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. I turni settimanali di raccolta sono indicati nel calendario consegnato a tutti gli utenti. In particolare, per le famiglie della zona del centro/Paese il calendario conterrà le modifiche a giornate e orari per carta, plastica/lattine, indifferenziato e organico, mentre per il vetro il servizio rimane inalterato. La novità più importante consiste nello svolgere il servizio di raccolta di notte in modo da garantire il decoro cittadino. Il nuovo servizio sarà attivo a partire da lunedì 3 febbraio.



Anche nelle zone turistiche nord e sud e nella zona centro entro il 2020 ogni utenza riceverà il proprio bidoncino per l’indifferenziato da 40 litri. Al termine della fornitura, è possibile ritirare nuovi sacchi per plastica/lattine e sfalci presso la Stazione Ecologica.







La stazione Ecologica (centro di raccolta) di Riccione - via Lombardia è a disposizione delle utenze durante il periodo estivo dal lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 14.30; giovedì dalle 13.00 alle 19.00. Periodo invernale dal lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 14.30; giovedì dalle 12.00 alle 18.00. Il periodo estivo va dal 1° aprile al 30 settembre, quello invernale dal 1° ottobre al 31 marzo. Per chi dispone di un’area verde ad uso esclusivo è possibile richiedere la compostiera domestica. Si ricorda che è attivo un sistema incentivante che premia i conferimenti dei cittadini alle stazioni ecologiche in base alla tipologia e alla quantità di rifiuto conferito. Per ricevere l’incentivo è necessario sempre portare con sé la tessera dei Servizi Ambientali.







Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero verde gratuito da rete fissa e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.