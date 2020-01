Calcio giovanile, primo weekend di gare per le giovanili della Marignanese dopo la pausa natalizia

Sport

San Giovanni in Marignano

27 Gennaio 2020

Allievi Marignanese.

Dopo il lungo stop natalizio tornano finalmente in campo tutte le squadre a 11 del settore giovanile della Marignanese, ad eccezione dei Giovanissimi 2006 fermati dalla nebbia nella trasferta di Novafeltria.



Sabato pomeriggio buon punto esterno per la Juniores nella trasferta di Rumagna: 1-1 il risultato finale con la rete gialloblù siglata da un ottimo Tarasconi; per i ragazzi di Girolomoni resta invariato il distacco dalla zona calda della classifica e sabato è in programma un altro scontro diretto con il Bakia.



Prosegue il momento d’oro degli Allievi che infilano la terza vittoria consecutiva nel nuovo girone primaverile grazie al perentorio 4-1 casalingo con la Promosport; per la band di Bacchini a segno Mortellaro e Gili con due doppiette e tre punti che gli valgono la vetta slitaria in classifica.



Ko interno di misura invece per i Giovanissimi 2005 che nonostante una bella prestazione escono sconfitti 2-3 dal match contro l’Asar: per i ragazzi di Romani/Tonelli non sono bastate le reti di Magi e Napolitano.



In settimana riprenderanno anche i campionati a 9 delle squadre Esordienti e la successiva quelli a 7 dei Pulcini.