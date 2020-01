Volley C femminile, Gut Chemical crolla e risorge: exploit a Cervia (2-3)

Sport

Si chiude nel migliore dei modi il girone di andata per la Gut Chemical Bellaria; nonostante una prestazione altalenante le bellariesi di coach Nanni espugnano il palasport di Cervia al tie-break (2-3) ottenendo quei due punti che significano primo posto solitario nel proprio girone al giro di boa del campionato di serie C. Una gara ricca di emozioni quella andata in scena ieri sera tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto per inseguire i rispettivi obiettivi.



Nanni opta per la partenza in P5 con Fortunati incrociata a Tosi Brandi, Albertini e Zammarchi al centro con Bucella e Diaz di banda e Loffredo libero; parte decisamente meglio la Gut che cerca subito di prendere le distanze da Cervia sfruttando il positivo turno al servizio di Albertini ma anche le molte imprecisioni avversarie tra le cui fila emerge la sola Agostini. Le imprecisioni in ricezione e in attacco delle bellariesi consentono tuttavia a Cervia di restare attaccata al set: dapprima recupera lo svantaggio ottenendo i vantaggi e poi strappa il punto decisivo approfittando ancora di una Gut molto incostante offensivamente: 26-24 il finale.



Si invertono i ruoli nella seconda frazione con il sestetto bellariese confermato nonostante il finale di primo set in calo; come detto sono le padrone di casa a cercare il primo sprint costringendo Nanni a una precoce richiesta di time-out. L’equilibrio viene ristabilito grazie al positivo ingresso in campo di Morri che sostituisce un’opaca Tosi Brandi; la Gut ritrova coraggio e bel gioco prendendo in mano la gara; i cambi di coach Briganti non portano gli effetti sperato tra le ravennati e questa volta il finale di set è tutto a colori biancoblu: Diaz e Morri ben imbeccate da una Fortunati in crescita trovano i colpi giusti per il 21-25 finale.



Troppo brutti il terzo e il quarto set per essere raccontati; nella terza ripresa si assiste ad un assoluto monologo cervese: in modo particolare è la P1 delle locali a scavare quel solco enorme tra le due squadre che caratterizzerà tutta il set. Nanni attinge alla sua panchina inserendo Tosi Brandi, Armellini, Morettini e Serafini ma è tutto il motore bellariese a essere ingolfato e Cervia chiude agevolmente sul 25-10. Ma lo sport sa essere imprevedibile e, come sulle montagne russe, l’inerzia della gara si sposta completamente verso la metà campo della Gut: la Tosi Brandi torna a giocare ai suoi livelli ed insieme a Diaz scarica bombe a mano verso le padrone di casa; Morettini inizia a prendere confidenza tanto in attacco che, soprattutto, in ricezione ed inoltre si alzano vistosamente le percentuali a muro della squadra di Nanni: 16-25.



Si arriva così al tie-break, giusta conclusione per una gara che ha vissuto di troppi alti e bassi da entrambe le parti. Partenza a razzo di Cervia con Nanni che chiama il time-out sul 3-0; sosta utile alle bellariesi che ritornano in pista rimettendo in piedi la gara sfruttando al meglio il momento positivo delle sue attaccanti. L’equilibrio regna sovrano sino al 9-10 quando inizia il mini break bellariese grazie a Diaz, Zammarchi e Tosi Brandi e sfruttando il calo della ricezione di Cervia. Le ravennati non demordono e annullano due match point alle ospiti sempre trascinate da un’ottima capitan Agostini; match-point che non tarda però ad arrivare grazie al colpo decisivo di Morettini: 13-15 e gara chiusa.



GUT CHEMICAL Zammarchi 7, Tosi Brandi 9, Bucella 1, Albertini 12, Fortunati 6, Diaz 17, Loffredo (L1) Armellini, Morettini 4, Morri 7, Serafini (L2). NE Astolfi, D’Aloisio