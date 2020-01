Elezioni Emilia Romagna: Stefano Bonaccini riconfermato presidente della regione

Attualità

Emilia Romagna

| 04:47 - 27 Gennaio 2020

Stefano Bonaccini presidente Regione Emilia Romagna.

Stefano Bonaccini è stato confermato alla guida della giunta regionale Emilia Romagna. Il candidato del Partito Democratico ha nuovamente ottenuto un responso favorevole dalle urne, confermando la leadership del centrosinistra in Regione, a scapito del candidato del centrodestra, Lucia Borgonzoni.





AGGIORNAMENTO ORE 6.00. Quando sono ormai 4.076 le sezioni scrutinate su 4.520, Bonaccini si riconferma presidente della regione Emilia Romagna.

I voti: 1.098.572 con il 51,37%

La sfidante Lucia Borgonzoni segue con 934.835, percentuale 43,71%



"L'arroganza non paga mai - dice Bonaccini al comitato elettorale - soprattutto se caratterizzi la campagna elettorale nascondendo la candidata che sarebbe la mia avversaria. Questa vittoria sia una lezione per il futuro. Ci eravamo dimenticati di stare in piazza, di stare più tra le persone".