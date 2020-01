Elezioni Emilia Romagna: Bonaccini verso la vittoria

Attualità



27 Gennaio 2020

Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni.

Stefano Bonaccini verso la riconferma alla presidenza dell'Emilia Romagna e la vittoria su Lucia Borgonzoni. La seconda proiezione Rai dà il governatore Pduscente, sostenuto dal centrosinistra, al 48,6%, la sua rivale leghista con il centrodestra al 45,5 per cento. Un distacco di tre punti che resta costante mentre procede lo spoglio delle schede e che porta sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni ad intravedere la sconfitta. "Salvini ha perso, il governo esce rafforzato", esulta Nicola Zingaretti. Ma l'implosione di M5S - con Simone Benini al 4% in Emilia Romagna - preoccupa l'alleanza a quattro che regge l'esecutivo.

"Ci eravamo dimenticati di stare in piazza. Questa vittoria sia una lezioneper il futuro". A dirlo Stefano Bonaccini commentando il risultato delle regionali. "Ce n'eravamo dimenticati di stare in piazza, di stare di più tra le persone", ha detto il governatore "La scelta di usare l'Emilia-Romagna per altri fini gli emiliano-romagnoli l'hanno capita. Hanno deciso di mettere la campagna su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno".