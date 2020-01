Elezioni Emilia Romagna: i dati definitivi sull'affluenza comune per comune. Rimini 63,49

Attualità

Rimini

| 00:29 - 27 Gennaio 2020

Elezioni regionali Emilia romagna affluenza.

Hanno chiuso alle 23 le urne per eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell'Assemblea legislativa in Emilia Romagna: ecco i dati dell'affluenza:





Bellaria-Igea Marina 65,15% (37,03% nel 2014), Casteldelci 69,65% (37,12%), Cattolica 60,24% (31,05%), Coriano 66,17 (33,22%), Gemmano 47,12% (24,01%), Maiolo 67,32% (37,31%), Misano Adriatico 63,59% (29,49%), Mondaino 64,30% (25,41%), Montefiore 54,28% (25,13%), Montescudo-Montecolombo 55,28%, Morciano di Romagna 61,40% (33,08%), Novafeltria 65,52% (35,30%), Pennabilli 62,48% (36,09%), Poggio Torriana 65,88% (31,21%), Riccione 64,35% (34,08%), Rimini 63,49% (33,63%), Saludecio 54,71% (21,55%), San Clemente 58,98% (33,02%), San Giovanni in Marignano 65,09% (34,10%), San Leo 56,19% (31,13%), Sant'Agata Feltria 57,26% (30,32%), Santarcangelo di Romagna 69,50% (35,75%), Talamello 59,06% (31,09%), Verucchio 64,83% (32,71%).