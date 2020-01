Emilia Romagna: exit poll Bonaccini tra il 47 e il 51%

Attualità

| 23:23 - 26 Gennaio 2020

Elezioni regionali Emila Romagna.

Il primo exit poll del consorzio opinio per la Rai d Stefano Bonaccini sostenuto dal centrosinistra tra il 47% e il 51%. Lucia Borgonzoni, sostenuta dall'alleanza di centrodestra, tra il 44 e il 48 per cento; Simone Benini (M5S)in una forchetta tra 2% e il 5%. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo l'accertamento del numero dei votanti. Sono stati chiamati alle urne quasi 5,5 milioni di elettori: oltre 3,5 milioni di cittadini in Emilia Romagna mentre in Calabria gli elettori sono stati circa 1,8 milioni. (ANSA).