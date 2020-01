Basket B, Albergatore Pro inarrestabile: ad Ancona ottava vittoria di fila (71-76)

Sport

Rimini

| 23:17 - 26 Gennaio 2020

Mercoledì al Flaminio sfida contro i Tigers Cesena.

E sono otto. Straordinaria Albergatore Pro RBR al PalaRossini di Ancona che vince una partita molto sofferta per la gioia degli oltre duecento tifosi presenti. Dopo un primo tempo complicato Rimini riesce ad allungare sul +10 nell'ultimo quarto, i padroni di casa provano la rimonta ma i liberi di Simoncelli blindano il risultato finale.



Tenta subito di allungare Albergatore Pro con Moffa e Tommaso Rinaldi (6-15 dopo 4’), ma tre bombe consecutive firmate Centanni-Niccolò Rinaldi ristabiliscono la parità (7’) prima che il canestro di Demarchi faccia +4 a fine primo quarto. Luca Bedetti ed Eugenio Rivali provano a ricucire il gap per RBR nel secondo quarto(35-34 al 19’), ma ancora Centanni da tre e Baldoni realizzano per il +5 di fine primo tempo. Rimini esce benissimo dagli spogliatoi e piazza un 7-0 di parziale per riportarsi in vantaggio (40-42 al 23’); i biancorossi giocano con maggiore intensità e mantengono il vantaggio grazie a Tommaso Rinaldi e Luca Bedetti nonostante la tripla di Gueye del -1 (56-57 al 29’). RBR scappa via sul 62-72 con le triple folgoranti in fila di Simoncelli, Rivali e Francesco Bedetti, ma i padroni di casa trovano le energie per tornare sul -3 (69-72 con i liberi di Gueye a 40” dal termine). Decisivo Simoncelli dalla lunetta che con un perfetto 4/4 assicura la vittoria ad Albergatore Pro. Albergatore Pro RBR tornerà in campo mercoledì 29 gennaio alle 21 nell'Arena del Flaminio per il super derby contro i Tigers Cesena.



Il tabellino



Stamura Ancona-Albergatore Pro 71-76



ANCONA: Centanni 19 (3/5, 4/10), Gueye 17 (4/5, 2/9), Quaglia 16 (3/4, 1/1), Timperi 6 (3/5, 0/3), Baldoni 6 (1/1, 0/1), Rinaldi N. 5 (0/2, 1/3), Demarchi 2 (1/2, 0/4), Ferri (0/3 da tre), Iannelli (0/1), Monina NE. All. Rajola, Pancotto, Bigi, Mele.



RBR: Rinaldi T. 16 (4/10, 1/2), Bedetti L. 15 (5/8, 0/1), Bedetti F. 11 (2/3, 1/5), Simoncelli 11 (2/3, 1/4), Rivali 10 (3/7, 1/1), Moffa 9 (1/2, 1/2), Broglia 2 (1/3), Ambrosin 2 (1/1), Pesaresi, Chiari NE, Vandi NE, Ramilli NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.



PARZIALI: 23-19, 40-35, 56-59