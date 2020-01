Volley B2 femminile, Emanuel Riviera Rimini campione d'inverno

Sport

Rimini

| 23:06 - 26 Gennaio 2020

L'Emanuel Riviera Volley.

Il Riviera Volley consolida il primato andando a vincere a Lucrezia per 3-0 e laureandosi campione d'inverno. Partita quasi a senso unico in quel di Lucrezia come si evince dai parziali. Anche la rivale Pieralisi jesi ha conquistato una vittoria da tre punti contro la Teodora Ravenna (3-1). Per quanto riguarda la Coppa Italia, il Riviera sarà opposto nei prossimi giorni alla Amati Pietro Modena (leader del girone F) e alla Icom C88 Cisterna di Latina (leader del girone H) .



Il tabellino



Bcc Fano - Emanule Riviera Volley 0 - 3



EMANUEL RIVIERA RIMINI: Balducci 10, Leonardi 14, Rubini 12, Ricci 10, Orsi 9, Catalano, Morolli (libero). Ne. Semprini, Fiscaletti, Benvenuti, D’Emilio, Ariano, Jelenkovic (libero2).



BCC FANO: Baki 2, Tallevi 9, Montesi 2, Terenzi 1, Sacchi 5, Agricola 2, Cherchi 7, Giuliadori 7, Miucci, Valeri, Ne. Damiani, Urbinati (libero2).



PARZIALI: 19/25 14/25 24/26



NOTE: RIVIERA: Bv 9, Bs 14, Muri punto 6, Errori: 28. FANO: Bv 5, Bs 5, Muri punto 1, Errori: 21