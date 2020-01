Calcio D, il Cattolica conquista col cuore un buon punto a Recanati: 1-1

Sport

Cattolica

| 22:09 - 26 Gennaio 2020

L'attaccante Merlonghi.



Ottimo pareggio per il Cattolica SM sul campo della Recanatese (1-1) dove ha giocato con grande determinazione mentre la Recanatese non ha girato al meglio tanto da non essere mai pericolosa nel primo tempo. Da segnalare al 37′ un batti e ribatti in area, Titone prova il tiro deviato da un difensore e che si trasforma in un assist per Pera che insacca ma il tutto viene vanificato per una presunta posizione di fuori gioco. Il bomber non ce la fa ed ammaina bandiera: viene sostituito prima dell’intervallo da Palmieri.

Nella ripresa in avvio Merlonghi, il migliore dei suoi serve in profondità Notariale che sparacchia fuori. La Recanatese pericolosa al 18′ . Monachesi salta l’avversario, traversone per Palmieri e miracolo d’istinto di Joao Pedro che respinge. Poco dopo il Cattolica passa su azione di calcio d’angolo: c’è un tiro da fuori che rimbalza in area e si trasforma in un’occasione d’oro che Ferraro, in proiezione offensiva, concretizza. Giampaolo gioca il tutto per tutto ed il pari arriva al 35′: lungo lancio di Esposito a cercar fortuna, maldestro rinvio di un difensore e Titone approfitta del portiere fuori dai pali per insaccare con facilità. La gara si accende: cross di Pezzotti, testa di Palmieri ma Joao Pedro è piazzatissimo. Al 90′ Ielo finisce a terra in un contrasto con Notoriale, ma l'arbitro non accorda il rigore ed espelle il difensore per doppo giallo. Il Cattolica ha anche la palla per vincere la partita al 93′ su traversone di Pasquini ma l’inzuccata di Gaiola è fiacca e fuori misura.

Il tabellino

RECANATESE (3-5-2): Marcantognini; Rutjens, Esposito, Monti; Monachesi (24’s.t.Ielo), Borrelli (24’s.t.Senigagliesi), Giaccaglia (30’s.t.Lauria), Antoniazzi (33’s.t.Pedroni), Pezzotti; Pera (45’p.t.Palmieri), Titone All.F.Giampaolo A disp. Sprecacè, Pizzuto, Dodi, Guercio.

CATTOLICA SM (4-4-2): Joao Pedro; Croci, Ferraro, Guarino, Som (12’p.t.Bajic); Gasperoni (36’s.t.Stallone), Gaiola, Cannoni (46’s.t.Pasquini), Notariale; Battistini (16’s.t.Okoli), Merlonghi All.Cascione A disp,Aglietti, Ferrario, Barellini, Abouzziane, Drudi.

Arbitro: Casalini di Pontedera.

RETI: 28′ st Ferraro, 35′ st Titone.

AMMONITI: Titone, Borrelli, Ielo, Joao Pedro, Gaiola. Espuslo al 45' st. Ielo per doppia ammonizione.