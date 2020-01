Calcio 1a Cat: Verucchio supera 2-0 il Morciano

Sport

Verucchio

| 18:45 - 26 Gennaio 2020

La Rosa del Verucchio 2019 2020.

Verucchio - Morciano 2-0



VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Campidelli, Tentoni, Grossi, Colonna G., Magnani (Di Marco 49’st), Genghini, Gori (Salvemini 26’st), Michilli (Muccioli 39’st), Montanari (Gregori 32’st). A disp: Baschetti, Girometti, Giuliano, D’Amuri. All: Nicolini.

MORCIANO: Petrucci, Puglisi, Baffoni (Fraternali 26’st), Volponi, Tenti, Radu, Becchimanzi (Ottaviani 26’st), Boldrini, Dragoni, Sottile, Longoni. A disp: Ostolani, Gambuti, Grechi, Cevoli, Formica, Antonelli, Bartolini. All: Antognoli.



ARBITRO: Balzani (Rimini)

RETI: Tentoni 3’st, Salvemini 47’st.

NOTE: Michilli, Montanari, Boldrini, Becchimanzi.



VERUCCHIO. Il Verucchio torna alla vittoria e inaugura il 2020 al meglio infliggendo due reti al Morciano e salendo a 29 punti in classifica. Inizio a rilento per ambedue le squadre che sfruttano la prima mezz’ora di gioco per studiarsi. Al 30’ punizione al limite per i rosanero che spaventano gli ospiti con Gori, ma la conclusione non inquadra lo specchio dei pali. Al 33’ si fanno vivi gli ospiti che sfiorano la rete del vantaggio grazie alla conclusione di Sottile che supera il portiere, ma viene salvata sulla linea da Gianluca Colonna, il quale devia in angolo. Al 37’ bello scambio tra Michilli e Gori che culmina con la conclusione del numero 10 rosanero, fuori. Il primo tempo finisce 0-0. La ripresa comincia con un Verucchio all’arrembaggio che si porta in vantaggio dopo centottanta secondi con uno splendido sinistro di Tentoni che infila la sfera nel sette. Al 15’ ancora locali in attacco: la conclusione di Riccardo Colonna finisce fuori, mentre al 18’ miracolo di Petrucci su Gori. Al 47’ il Verucchio chiude il match grazie al tap-in vincente del neo-acquisto Salvemini che esordisce nel migliore dei modi.